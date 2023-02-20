دستگیری کلاهبردار ۳۰۰ میلیارد ریالی ارز دیجیتال در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی آدینه‌لو روز دوشنبه گفت: در پی شکایت ۲۰ نفر از شهروندان مبنی بر سرمایه‌گذاری در واحد ارزهای دیجیتال که منجر به کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی از آنان شده است، موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران با انجام اقدامات تخصصی، عامل این کلاهبرداری را که از مال باختگان، ۳۰۰ میلیارد ریال پول دریافت کرده بود، شناسایی و با دستور قضائی دستگیر کردند.

آدینه‌لو تصریح کرد: متهم پس از مواجهه با دلایل و مستندات موجود به جرم انتسابی اعتراف کرد و در تحقیقات مشخص شد، وی با تبلیغ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اقدام به کلاهبرداری از مال‌باختگان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی زنجان خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.