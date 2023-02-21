تولد نوزاد چاق نشانه ای از خطر ابتلا به دیابت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «کارتیک کایلاس ونکاتش»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو، می‌گوید: «نوزادان بزرگ در زمان تولد به عنوان نوزادانی با وزن ۳.۵ کیلوگرم یا بیشتر تعریف می‌شوند.»

وی گفت: «در وضعیت چاقی، زنان در معرض خطر بیشتر داشتن نوزادان بزرگ‌تر هستند. و همچنین در معرض خطر بیشتر ابتلاء به دیابت نوع ۲ در مراحل بعدی زندگی قرار دارند.»

ونکاتش گفت: «زنانی که نوزادان بزرگی به دنیا می‌آورند به احتمال زیاد از عدم تحمل گلوکز رنج می‌برند که باعث افزایش قند خون در دوران بارداری می‌شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «حتی اگر دیابت بارداری نداشته باشید، احتمالاً هنوز هم عدم تحمل گلوکز وجود دارد که شما را به سمت داشتن یک نوزاد بزرگ سوق می‌دهد و احتمالاً در آینده شما مستعد ابتلاء به دیابت نوع۲ خواهید بود.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های حاصل از مطالعه پیگیری هیپرگلیسمی و پیامدهای نامطلوب بارداری را بررسی کردند. آنها دریافتند که از میان ۴۰۲۵ زنی که دیابت بارداری نداشتند، ۱۳ درصد نوزادان بزرگی بدنیا آوردند.

در طی ۱۰ تا ۱۴ سال پس از زایمان، ۲۰ درصد از زنان به پیش دیابت یا دیابت مبتلا شدند. ونکاتش گفت: «میزان زنانی که پیش دیابت یا دیابت داشتند در میان زنانی که نوزادان بزرگ داشتند (۲۵ درصد) بیشتر از زنانی بود که نوزادان طبیعی (۲۰ درصد) یا نوزادان کم وزن (۱۵ درصد) به دنیا آوردند.

ونکاتش خاطرنشان کرد که تنها ۲۵ درصد از زنانی که نوزادان بزرگی دارند به دیابت نوع ۲ مبتلا می‌شوند. بنابراین، حتی اگر یک نوزاد بزرگ بدنیا بیاورید، محکوم به ابتلاء به دیابت نیستید.