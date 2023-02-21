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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۱۸

سرپرست تیم لیگ برتری بسکتبال محروم و جریمه شد

سرپرست تیم لیگ برتری بسکتبال محروم و جریمه شد

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، سرپرست تیم لیگ برتری مس کرمان به دو جلسه محرومیت قطعی و تعلیقی و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی پرونده‌های مختلف در خصوص حواشی مسابقات مختلف لیگ برتر، لیگ دسته اول، حرفه‌ای و لیگ دسته اول ملی بسکتبال آقایان را بررسی و آرای زیر را صادر کرد:

* آرای صادره بازیکنان تیم آرارات تهران، در خصوص حواشی پایان بازی مسابقات لیگ ملی آقایان سال ۱۴۰۱

۱ - آقای آرگین شهبازی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) تخلف وی محرز و یک جلسه محرومیت تعلیقی

۲ - آقای آرنو میناسیان به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) تخلف وی محرز و یک جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات ورزشی

* رای صادره در خصوص سرپرست تیم بسکتبال مس کرمان برای رسیدگی به حواشی مسابقات لیگ برتر سال ۱۰۴۱ بین دوتیم آویژه صنعت پارسا و صنعت مس کرمان

۱- آقای حسین دادبخش به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) تخلف وی محرز و یک جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات ورزشی و ۱ جلسه محرومیت تعلیقی و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی

* آرای صادره بازیکنان و کادرفنی تیم نوروزی صومعه سرا برای حواشی مسابقه لیگ دسته یک حرفه‌ای سال ۱۴۰۱ بین دوتیم نوروزی صومعه سرا و نیروی زمینی تهران

۱ - آقای ارستو داوران به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) تخلف وی محرز و یک جلسه محرومیت قطعی و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی

کد مطلب 5714179

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