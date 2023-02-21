فردا آخرین مهلت ثبت درخواست میهمانی در دانشگاه علمی و کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سلیمان عباسی اظهار داشت: آخرین مهلت ثبت درخواست میهمان دروس دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی ۳ اسفندماه است.

وی ادامه داد: برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، دانشجویان متقاضی می بایست در مهلت مقرر به بخش ثبت درخواست میهمان سامانه جامع آموزشی هم‌آوا به آدرس www.edu.uast.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باتوجه به ضوابط موجود در آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه جامع علمی کاربردی، امکان ثبت درخواست میهمان دروس برای دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم و بعد از آن امکان پذیر است.