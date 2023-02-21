دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه ظهر سه شنبه در نشست با مشاوران نوجوان با اشاره به انتخاب مشاورانی از بین دانش‌آموزان، اظهار کرد: فرمانداری کرمانشاه در حوزه‌های مختلف شوراهایی برای مشورت دارد و در حوزه دانش‌آموزی و از بین نوجوانان و دانش‌آموزان نخبه نیز یک شورا برای مشورت تشکیل شد.

وی با تقدیر از حضور دانش‌آموزان نخبه و موفق در جلسه امروز، افزود: برای اینکه بتوانیم از اندیشه تمام اقشار جامعه استفاده کنیم باید مشورت کنیم و بهترین راه این است که راهکارها و ساختارهای درستی را تبیین کنیم و این جلسات فرصتی برای استفاده از نگاه دانش‌آموزان و مشارکت این قشر در ارتقای وضعیت جامعه است.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، تصریح کرد: در این زمینه تعامل و گفتگوی افراد جامعه با یکدیگر بسیار اهمیت دارد و بهتر است این گفتگو بین نسل نوجوان و جوان و مسئولان باشد زیرا مسئولان نیازمند نگاه تازه برای بهبود شرایط موجود هستند.

رحیمی زنگنه با بیان اینکه در پروپاگاندای رسانه‌های غربی مهمترین نقطه اثر جوانان و نوجوانان هستند، عنوان کرد: دشمنان فهمیده‌اند که مهمترین اقدام برای مقابله با انقلاب اسلامی، تغییر نگرش نسل جوان و تزلزل در باورها و اعتقادات آن‌ها است و از فضای مجازی برای این هدف استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در رابطه با اجرای جهاد تبیین، مطالعه و آگاهی نیاز است، بیان کرد: براساس شناخت دقیق از وضعیت کشور باید به جوانان و نوجوانان آگاهی دهیم و آنها را امیدوار کنیم زیرا دشمن به دنبال ناامید نسل جوان است تا بتوانم اهداف شوم خود را در این سرزمین پیاده کند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه پیشرفت‌ها نسبت به گذشته و داشته‌های کنونی چشمگیر و ارزشمند، گفت: اکنون جوانان ما در کارخانجاتی که زمانی در دست خارجیان بود در حال فعالیت هستند و تمامی صنایع به دست جوانان این مرز و بوم طراحی و ساخته می‌شود که فناوری هسته‌ای، شرکت‌های دانش بنیان و … از جمله این صنایع هستند.

رحیمی زنگنه با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه، افزود: استان کرمانشاه در تولید برق به موفقیتی دست یافته که امکان صادرات برق دارد و امروز تمامی شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و به دورترین روستاها نیز برق، گاز، آب و سایر زیرساخت‌ها رسیده است.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستید، بیان کرد: شما دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان این کشور توانایی ایجاد تغییرات بزرگ را دارید و آینده ایران اسلامی با وجود شما درخشان است زیرا دانش‌آموزان استعدادی نابی هستند که می‌توانند خود را به معرفت و کمال برسانند و بر اطرافیان نیز اثرگذار باشند.