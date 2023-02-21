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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بزرگ‌ترین مجتمع آبی شهرستان فاروج جان تازه می‌گیرد

بزرگ‌ترین مجتمع آبی شهرستان فاروج جان تازه می‌گیرد

بجنورد- مدیر امور آب و فاضلاب فاروج گفت: با حفر چاه جدید، مجتمع آبی جعفرآباد این شهرستان با زیر پوشش داشتن هشت روستا جان تازه می‌گیرد.

مصطفی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به خشکسالی سال‌های اخیر و وجود تنش آبی در بزرگ‌ترین مجتمع آبی ۸ روستایی شهرستان، پس از تخصیص اعتبار با مطالعات و تعیین محل حفر چاه و عقد قرار داد عملیات اجرایی آغاز شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب فاروج گفت: با حفاری چاه جدید، مشکل کمبود آب در مجتمع برطرف می‌شود.

وی افزود: مجتمع هشت روستایی جعفرآباد شامل روستاهای ولی آباد، جعفرآباد سفلی، نقاب، مرغزار، گزکوه، ترنیک، میر فضل الله و کلاته جعفرآباد بوده که چندین سال است که دچار کمبود آب شرب شده اند.

عرب عامری گفت: با حفر این چاه جمعیت سه هزار و ۵۰۰ نفری در مجتمع هشت روستایی جعفرآباد از این طرح برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 5714611

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