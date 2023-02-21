به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از نمایشگاه سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت عملکرد این سازمان در تولید انواع ذخیره‌سازها، اظهار داشت: وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه امروز ظرفیت ایجاد روند تولید و بهره‌گیری از حمل و نقل الکتریکی را جهت مصارف نظامی و غیرنظامی دارا هستند.

دریادار فدوی با اشاره به تولیدات تسلیحاتی و غیرنظامی وزارت دفاع در سطح کشور، گفت: وزارت دفاع با تأمین نیازهای تسلیحاتی و عمومی کشور، امروز نقش تعیین‌کننده‌ای را در حوزه تأمین دفاعی کشور بر عهده دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: همانطور که تولید تسلیحات کارآمد با بازدهی مطلوب صد درصدی، موجب ارتقای سطح بازدارندگی و افزایش امنیت کشور در برابر تهدیدات می‌شود، در حوزه غیرنظامی نیز تولید نیازمندی‌های مردم در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه انواع باتری‌ها باعث افزایش رضایت‌مندی و اعتبار محصول داخلی در کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در حوزه‌های مختلف صنعتی به‌ویژه توان صنعت خودرویی کشور بیفزاییم، تصریح کرد: وزارت دفاع به عنوان یک مجموعه با ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی امروز می‌تواند از سرریز دانش نظامی در حوزه‌های مختلف کشوری، به ویژه در بخش راه‌اندازی حمل و نقل الکتریکی روندهای مطلوبی را در این عرصه در سطح جامعه پیاده‌سازی کند.

دریادار فدوی حرکت در مسیر دانش‌افزایی را یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اصلی وزارت دفاع عنوان و خاطرنشان کرد: محصولات نظامی داخلی باید در بالاترین سطح کیفیت و بازدهی صد درصدی تولید شوند تا در شرایط استفاده و بکارگیری بتواند پاسخگوی نیازهای عملیاتی باشند.

سردار فدوی روند تولیدات سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به لحاظ کمی و کیفی، مطلوب و رو به رشد ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود تمامی بخش‌های تولیدی در وزارت دفاع نیز بتوانند در حوزه کیفی، روند رو به رشد و مطلوب را ایجاد کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه روند تولید محصولات نظامی و غیرنظامی باید مقرون به صرفه و ارزان باشد، گفت: کیفیت مناسب، آموزش، بکارگیری صحیح و ایجاد روند تولید ارزان، از مؤلفه‌های افزایش بهره‌وری و اعتبار یک صنعت مطلوب، محسوب می‌شود.

«سید مصطفی هاشمی گلپایگانی» مدیرعامل سازمان توان وزارت دفاع، در جریان بازدید جانشین فرمانده کل سپاه از مجموعه توان، ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای این سازمان در حوزه‌های دفاعی و ملی، اظهار داشت: صنعت‌های این سازمان، انواع ذخیره‌سازها را با تکنولوژی‌های مختلف تولید می‌کند.

مدیرعامل سازمان توان وزارت دفاع با بیان اینکه این سازمان در حوزه تولید محصولات، تنها تولیدکننده و بزرگترین تولیدکننده در سطح کشور محسوب می‌شود، گفت: بعضی صنایع این سازمان در حوزه دفاعی و بعضی با رویکرد دفاعی – ملی، محصولات خود را به جامعه هدف عرضه می‌کنند.