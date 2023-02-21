به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد دلایل و ریشه‌های نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: تشدید جنگ ارزی بدخواهان با ملت ایران به‌خصوص پس از شکست پروژه آشوب، ۲۲ بهمن تاریخی امسال و سفر راهبردی و پر ثمر رئیس‌جمهور به چین، نشان می‌دهد آن‌ها پس از ناامیدی از خیابان و پی‌بردن به محاسبه غلط‌شان، مجدداً در جنگ ترکیبی خود بر جنبه اقتصادی تمرکز کرده‌اند.

وی افزود: هدف از این کار، مشخصاً ایجاد جو روانی و نارضایتی و تولید سوخت جدید برای آشوب و ناآرامی در ایران است. اطلاعات دقیق حاکی است سرویس‌های جاسوسی آمریکا و چند دولت مشخص، مأموریت یافته‌اند به هر شکل ممکن از ایجاد ثبات در بازار ارز ایران جلوگیری کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در پاسخ به این جنگ اقتصادی، دولت از امروز آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد، تصریح کرد: این آرایش با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دستاوردهای ضد تحریمی طراحی شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: با اجرای بسته جدید، هر گونه نیاز واقعی ارزی در مسیر قانونی و مشخص پاسخ می‌گیرد و خرید و فروش خارج از مرکز مبادله و یا بانک‌ها و کارگزاری‌های رسمی در حکم قاچاق ارز و طلا بوده و با آن برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره نقش برجسته رسانه‌ها در ایجاد آرامش روانی در بازار خاطرنشان کرد: همکاری رسانه‌ها و فعالین بازار نقش ویژه‌ای در آرامش‌بخشی به بازار پولی و مالی دارند و ضروری است آن‌ها نیز در اجرای صحیح سیاست بانکی و عملکرد بازار مرکز مبادله ارز و طلا در این جنگ اقتصادی مشارکت داشته باشند، زیرا پیروزی در این عرصه نیز همچون سایر موارد نیازمند مشارکت همگانی و مردمی است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: امسال با تلاش دولت و فعالین بازار موفق شدیم حدوداً ۴۰ درصد بیشتر از گذشته ارز برای تأمین مصارف وارداتی تأمین و تخصیص داده شود و قطعاً انشاالله در سال بعد نیز این میزان بیشتر خواهد شد.

بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی پولی و بانکی گفت: با مذاکرات خوبی که با کشورهای دیگر به ویژه قدرت‌های اقتصادی جهانی در آسیا صورت گرفته، توافقات اقتصادی و بانکی خوبی حاصل شده که به ثبات اقتصادی در سال آینده کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت به توسعه مسیرهای تجاری با کشورهای دیگر خصوصاً هم پیمانان منطقه‌ای ادامه خواهد داد. این روند از سال گذشته آغاز شد و تجارت خارجی ما ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی امسال نیز صادرات غیرنفتی ما تاکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما همچنین با شرکای تجاری خود از جمله روسیه و چین مسیرهای متنوعی را برای مبادلات تجاری فراهم کرده‌ایم و روبل و یوآن را به جای دلار و یورو وارد مبادلات خود کرده‌ایم که به مدیریت بهتر بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.