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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۰۹

استاندار خراسان شمالی:

پرونده بی‌سوادی در خراسان شمالی باید به صورت کامل بسته شود

پرونده بی‌سوادی در خراسان شمالی باید به صورت کامل بسته شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: پرونده بی سوادی باید در استان بسته شود، بر این اساس افراد معدود بی سواد باید شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: پرونده بی سوادی باید در استان بسته شود لذا افراد معدود بی سواد باید شناسایی شوند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: رسیدن به نرخ باسوادی ۱۰۰ درصدی همراه با آموزش دروس مهارتی باید رقم بخورد.

وی افزود: سنگر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بهترین فرصت و ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

حسین نژاد گفت: انس با قرآن، عترت و اهل بیت موجب سلامت فکری و معنوی جامعه و زمینه ساز تعالی جامعه اسلامی است و همه باید برای گسترش فرهنگ متعالی قرآن تلاش کنند و رسالت دستگاه آموزش و پرورش در این حوزه سنگین‌تر است.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: تمامی مدارس استان باید دارای نمازخانه باشند و مدیران دستگاه‌ها و ادارات هریک به نوبه خود در نماز ظهر مدارس شرکت کنند.

کد مطلب 5715745

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