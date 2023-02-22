به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: پرونده بی سوادی باید در استان بسته شود لذا افراد معدود بی سواد باید شناسایی شوند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: رسیدن به نرخ باسوادی ۱۰۰ درصدی همراه با آموزش دروس مهارتی باید رقم بخورد.

وی افزود: سنگر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بهترین فرصت و ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

حسین نژاد گفت: انس با قرآن، عترت و اهل بیت موجب سلامت فکری و معنوی جامعه و زمینه ساز تعالی جامعه اسلامی است و همه باید برای گسترش فرهنگ متعالی قرآن تلاش کنند و رسالت دستگاه آموزش و پرورش در این حوزه سنگین‌تر است.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: تمامی مدارس استان باید دارای نمازخانه باشند و مدیران دستگاه‌ها و ادارات هریک به نوبه خود در نماز ظهر مدارس شرکت کنند.