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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

طی یک گشت مشترک؛

یک رستوران به علت عدم رعایت بهداشت در ورامین شناسایی و پلمب شد

یک رستوران به علت عدم رعایت بهداشت در ورامین شناسایی و پلمب شد

ورامین- در یک گشت مشترک بین اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی و اداره تعزیرات حکومتی یک رستوران به علت عدم رعایت بهداشت و استفاده از مواد تاریخ مصرف گذشته در ورامین شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات جلسات تنظیم بازار ورامین و در راستای تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی، گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور نماینده فرمانداری، بازرسان اداره صمت و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، شبکه دامپزشکی و همچنین نماینده اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

بر اساس این گزارش طی این گشت از شش واحد صنفی رستوران بازرسی به عمل آمد.

گفتنی است که در این بازرسی‌ها تعداد چهار واحد متخلف با عناوین تخلف گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقلب شناسایی شدند که با تشکیل پرونده‌هایی جمعاً با ارزش ریالی ۹۱۵ میلیون ریال جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

لازم به ذکر است که در این بازرسی یک واحد رستوران نیز به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از مواد تاریخ گذشته شناسایی و ضمن تشکیل پرونده و معرفی به اداره تعزیرات حکومتی پلمب شد.

کد مطلب 5715759

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    نظرات

    • حشمت AE ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
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      پاسخ
      سلام چرا اسم رستورانی که پلمب شده را نمی گویند دست تمام بازرسان درد نکنه چون اگر مردم مریض شوند واقعا ندارند که دکتر بروند تشکر

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