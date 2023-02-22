یک رستوران به علت عدم رعایت بهداشت در ورامین شناسایی و پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات جلسات تنظیم بازار ورامین و در راستای تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی، گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور نماینده فرمانداری، بازرسان اداره صمت و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، شبکه دامپزشکی و همچنین نماینده اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

بر اساس این گزارش طی این گشت از شش واحد صنفی رستوران بازرسی به عمل آمد.

گفتنی است که در این بازرسی‌ها تعداد چهار واحد متخلف با عناوین تخلف گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقلب شناسایی شدند که با تشکیل پرونده‌هایی جمعاً با ارزش ریالی ۹۱۵ میلیون ریال جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

لازم به ذکر است که در این بازرسی یک واحد رستوران نیز به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از مواد تاریخ گذشته شناسایی و ضمن تشکیل پرونده و معرفی به اداره تعزیرات حکومتی پلمب شد.