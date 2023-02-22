به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر مردان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم اسفند پیگیری شد. مسابقه چهارم این مرحله میان تیم‌های لبنیات هراز آمل و فولاد سیرجان ایرانیان در حالی در سالن فدراسیون والیبال آغاز شد که شاگردان بهروز عطایی در تیم لبنیات در دور رفت سه بر صفر به پیروزی رسیده و برای صعود به مرحله بعد تنها یک پیروزی دیگر نیاز داشتند.

لبنیات هراز آمل با کسب یک پیروزی سه بر صفر دیگر برابر فولاد به مرحله نیمه نهایی صعود کرد تا همچون شهداب برای مشخص شدن حریف مرحله بعدی‌اش در انتظار نتیجه بازی سوم رقبا باشد. حریف لبنیات روز جمعه پس از مسابقه نیان الکترونیک و پیکان تهران مشخص خواهد شد.

در ست نخست این دیدار شاگردان عطایی بازی را پرقدرت شروع کرده و با ایجاد هفت اختلاف امتیاز به رقابت با خیالی آسوده‌تر ادامه دادند تا این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود لبنیات هراز آمل به پایان برسد.

در ست دوم تلاش فولاد سیرجان برای کسب امتیاز بیشتر از ست نخست بود و این تیم توانست در امتیاز هفت با حریف برابر شود. این جدال تا اواخر ست ادامه یافت اما در نهایت لبنیات با پوئن ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید. در این ست سعید رضایی و شاگردانش در امتیاز ۱۸ به داوری اعتراض داشته و بخشی از زمان بازی به این اعتراض اختصاص یافت چرا که این تیم درخواست مشخص خود را برای ویدئوچک به درستی به داور منتقل نمی‌کرد و در نهایت خطای تور برای فولاد اعلام شد و امتیاز به لبنیات اختصاص یافت.

ست سوم با امتیازات فولاد سیرجان آغاز شد و پس از کسب ۵ امتیاز از سوی این تیم بهروز عطایی با گرفتن وقت استراحت تلاش کرد روند عملکرد شاگردانش را تغییر دهد. این اقدام مفید واقع شد و هراز اختلاف امتیاز را به دو عدد رساند و در ادامه این اختلاف به ۴ امتیاز رسید. تفاضل پوئن در اواخر مسابقه بیشتر شد و این ست ۲۵ بر ۱۹ به پایان رسید تا شاگردان عطایی با نتیجه سه بر صفر راهی مرحله بعد شوند.

هرازی‌ها که در دیدارهای دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی سه بر صفر فولاد سیرجان را در هفته‌های هفتم و بیستم از پیش رو برداشته بودند، در دور رفت و برگشت پلی‌آف هم سه بر صفر حریف را شکست دادند تا چهارمین برد خود برابر فولاد در لیگ برتر را رقم بزنند.

محمدحسن خوشدل و بهروز جعفری به عنوان ناظر فنی و ناظر داوری نظارت این مسابقه را برعهده داشتند و علیرضا قریب به عنوان داور اول، میثم پارسه به عنوان داور دوم و کیوان عابدزاده داور ویدئوچک این دیدار بودند.