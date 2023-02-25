کشف محموله ۷۵ هزار عددی مواد محترقه در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو پراید قصد انتقال تعداد قابل توجهی مواد محترقه غیرمجاز را دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور با دریافت اطلاعات تکمیلی از پلیس امنیت اقتصادی به محض مشاهده این خودرو نسبت به توقیف آن و بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته ۷۵ هزار و ۸۵۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به پنج میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

سلمانی در پایان از دستگیری ۲ نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.