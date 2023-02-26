آواربرداری ۷۵۰ واحد مسکونی در فیرورق خوی به اتمام رسید

جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازسازی مناطق زلزله زده خوی با سرعت در حال انجام است، افزود: دستورکارهای تعمیری تاکنون به ۱۰ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: ابلاغ دستورکارهای واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به منظور تعمیرات سریع و سکونت مردم عزیز در منازل به سرعت ادامه دارد.

برزگر اضافه کرد: عملیات آواربرداری واحدهای احداثی نیز در ۱۶ محور با استقرار ۱۴۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان و قزوین و سایر دستگاه‌های خدمات رسان استان با سرعت ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تاکنون از مجموع دو هزار و ۱۲۰ واحد احداثی، آواربرداری ۷۵۰ واحد مسکونی در شهر فیرورق و روستاها به اتمام رسیده است.

برزگر افزود: لیست واحدهای احداثی جهت صدور پروانه ساختمانی به مراجع صدور پروانه از جمله دهیاری‌ها و شهرداری ارسال شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در محل روستاها و شهرها صورت گیرد.

وی یادآور شد: مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد مورد نیاز جهت شروع عملیات پی کنی و بتن ریزی از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن تأمین و به ۳۷۵ واحد مسکونی روستایی آواربرداری شده توزیع شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: با استقرار ستادهای معین آذربایجان غربی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی عملیات آواربرداری و ابلاغ دستورکارهای واحدهای مسکونی تعمیری تا پایان اسنفند ماه به اتمام خواهد رسید.

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتری ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه شنبه هشتم بهمن شهرستان خوی را لرزاند، روند رسیدگی به ساکنان مناطق آسیب دیده از زلزله به صورت جدی بعد از گذشت بیش از سه هفته همچنان ادامه دارد.

براساس اعلام مسئولان، در زلزله اخیر شهرستان خوی، ۲ هزار و ۱۲۰ واحد مسکونی بطور کامل تخریب و ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی دچار خسارت از ۲۰ تا ۸۰ درصد شد همچنین ۸۴ مدرسه نیز آسیب دید که از این تعداد ۲۴ مدرسه باید تخریب و بازسازی شود.

با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی مصوبه هیئت دولت به منظور جبران خسارت ناشی از زلزله در کمترین زمان به تصویب رسید و براساس این مصوبه برای مناطق شهری ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۵ درصد و مناطق روستایی ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴ درصد تعیین شده است.

همچنین ۶۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در مناطق شهری و روستایی به واحدهای احداثی پرداخت می‌شود.