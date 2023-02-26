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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۱۸

با شکست قزاقستان برابر استرالیا؛

تیم ملی بسکتبال ایران به جام جهانی صعود کرد

تیم ملی بسکتبال ایران به جام جهانی صعود کرد

تیم ملی بسکتبال استرالیا با پیروزی مقابل قزاقستان کمک کرد تا تیم ملی بسکتبال ایران هم راهی جام جهانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب پنجره پایانی انتخابی جام جهانی بسکتبال امروز یکشنبه تیم ملی بسکتبال استرالیا در رقابت با قزاقستان به برتری ۹۸ بر ۵۳ دست یافت.

با رقم خوردن این نتیجه و بدون توجه به نتیجه دیدار دو تیم ایران و چین که در جریان است، جایگاه برتر تیم ملی بسکتبال کشورمان نسبت به قزاقستان در گروه F حفظ شد و بدین ترتیب بسکتبال کشورمان سهمیه خود برای جام جهانی را قطعی کرد.

از قاره آسیا تیم‌های ملی استرالیا، ژاپن، چین و ایران راهی جام جهانی ۲۰۲۳ شدند که به میزبانی مشترک سه کشور چین، اندونزی و فیلیپین برگزار می‌شود.

کد مطلب 5719248

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