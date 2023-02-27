  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۴۱

معاون مسکن و ساختمان:

زمین نهضت ملی به ۳۰ هزار متقاضی در شهرهای کوچک واگذار شد

زمین نهضت ملی به ۳۰ هزار متقاضی در شهرهای کوچک واگذار شد

معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه واحدهای مسکونی نهضت ملی در شهرهای کوچک به شکل یک طبقه حیاط دار ساخته می‌شود از واگذاری زمین به ۳۰ هزار متقاضی با این شرایط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها را اعلام کرد و گفت: نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است که گزارش پیشرفت آن به شکل هفتگی در ستاد وزارتخانه در همکاری با بنیاد مسکن در خصوص تأمین زمین، واگذاری زمین و عملیات آماده سازی، پیگیری می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت زمین به شکل یک طبقه حیاط‌دار به خانواده‌های واجد شرایط تخصیص می‌یابد، افزود: تاکنون به ۳۰ هزار متقاضی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت زمین واگذار شده است.

کد مطلب 5720162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها