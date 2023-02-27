زمین نهضت ملی به ۳۰ هزار متقاضی در شهرهای کوچک واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها را اعلام کرد و گفت: نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است که گزارش پیشرفت آن به شکل هفتگی در ستاد وزارتخانه در همکاری با بنیاد مسکن در خصوص تأمین زمین، واگذاری زمین و عملیات آماده سازی، پیگیری می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت زمین به شکل یک طبقه حیاط‌دار به خانواده‌های واجد شرایط تخصیص می‌یابد، افزود: تاکنون به ۳۰ هزار متقاضی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت زمین واگذار شده است.