مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بستریهای به کرونا در مراکز درمانی استان زنجان خبر داد و گفت: کرونا در استان روند نزولی به خود گرفته است.
وی ابراز کرد: در استان زنجان کرونا طی روزهای گذشته روند نزولی به خود گرفته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه خوشبختانه طی روز گذشته فوتی کرونا در استان زنجان رخ نداده و امیدواریم همچنان صفر باشد، گفت: افراد مبتلا به کرونا در استان هم کاهش یافته است و میطلبد مردم همچنان زدن ماسک را تقویت کنند.
تقی لو بر لزوم تقویت رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان تاکید کرد و افزود: مردم زدن ماسک را تقویت کنند چرا که در استان رعایت شیوه نامههای بهداشتی بسیار کاهش یافته است.
وی یاد آورشد: از مردم استان درخواست میشود نسبت به تزریق واکسن کرونا اهتمام جدی داشته باشند.
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