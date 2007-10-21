به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس مصوبه هیئت وزیران اتحادیه دانشگاه های اقیانوسیه (AUAP) ، سازمان بین المللی تبادل دانشجو برای دوره های تخصصی و انجمن بین المللی نقشه برداران از پیوست لایحه " عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی" حذف شدند .

بر اساس این مصوبه همچنین مقرر شد عضویت در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ، اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها ، شورای حمل ونقل ریلی کشورهای مشترک المنافع ، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و طرح همکاری نظارت بر امور دارویی به لایحه مذکور اضافه شود.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی کشورمان دستگاه های طرف عضویت این پنج مجموعه بین المللی خواهند بود .

گفتنی است لایحه " عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی " مرداد ماه سال 1382 به صورت ماده واحده همراه با فهرستی مشتمل بر نام 22 سازمان و مجمع بین المللی از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و سپس در اصلاحیه های جداگانه ای ، اسامی برخی سازمان ها و مجامع دیگر بین المللی به آن افزوده شد .