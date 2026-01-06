افزایش ۲۰ میلیون متر مکعب حجم مخزن سد کهیر گامی مهم در امنیت آبی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بارش‌های اخیر موجب افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی حجم ذخیره آب سد کهیر در استان سیستان و بلوچستان شد.

این میزان آب می‌تواند نیاز شرب مجتمع ۵۵ روستای پایین‌دست و کشاورزی را تا سه سال آینده تأمین کند و نگرانی‌های کمبود آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

افزایش حجم ذخیره‌سازی سد کهیر علاوه بر تأمین آب شرب و کشاورزی، به بهبود شرایط زیست‌محیطی پایین‌دست نیز کمک خواهد کرد و زمینه توسعه پایدار منطقه را فراهم می‌آورد.

سد کهیر با ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۸۱ میلیون متر مکعب، با هدف مهار سیلاب‌های فصلی و تأمین آب شرب، کشاورزی و محیط زیست پایین‌دست ساخته شده است. این سد نقشی حیاتی در زندگی مردم منطقه دارد.