به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران به مناسبت درگذشت یارعلی پورمقدم نمایشنامه نویس و داستان‌نویس که چند روز قبل دار فانی را وداع گفت، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«دریغا نویسنده‌ بزرگ دیگری را در این روزگار تلخ و کج‌مدار از دست دادیم. یارمان، یارعلی پورمقدم از سال‌های دور و دیر تا این واپسین ماه‌ها، از «آه ای اسفندیار مغموم» خود تا «یادداشت‌های همین حوالی‌» خویش، با بیش از ده‌ها متن داستان و نمایشنامه، ما را به سرزمین ذهن و خیالش مهمان کرده بود.

هم برای‌مان «کافه‌ شوکا»یی خاطره‌انگیز خلق کرد و هم برای‌مان «کافه‌ شوکا»یی سرود که تا همیشه در ذهن‌مان جاری و ساری خواهد ماند.

کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران، سفر غم‌گنانه و بی‌بازگشت یارعلی پورمقدم را به خانواده‌ عزیز و محترمش و نیز به دوست‌داران دنیای قلم و هنر تسلیت می‌گوید و در میانه‌ اسفند ماه به سوگش می‌نشیند.»