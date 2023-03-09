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۱۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

به عشق مهدی(عج)؛ پرونده ویژه نیمه شعبان-۳۷۸

اجرای سرود سربازان فرمانده با مشارکت دانش آموزان در بهاباد

اجرای سرود سربازان فرمانده با مشارکت دانش آموزان در بهاباد

بهاباد- سرود سربازان فرمانده با حضور فرماندار و اقشار مختلف مردم بهاباد با مشارکت دانش آموزان دختر وپسر در مقابل مسجد جامع این شهرستان اجرا شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم باشکوه زن و مرد، پیرو جوان، کودک و خردسال، در کنار هم سرود سربازان فرمانده را به مناسبت نیمه شعبان همخوانی کردند.

در این اجتماع بزرگ و پرشور که با حضور بی نظیر دهه هشتادی ها و نودی های شهرستان بهاباد با اجرای سرود سربازان فرمانده برگزار شد، شرکت کنندگان صحنه های بی نظیری از عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

اجرای سرود سربازان فرمانده توسط گروه سرود سربازان فرمانده از جبهه فرهنگی سرو بهاباد با مشارکت دانش آموزان دختر وپسر برگزارشد.

کد مطلب 5728991

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