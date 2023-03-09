اجرای سرود سربازان فرمانده با مشارکت دانش آموزان در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم باشکوه زن و مرد، پیرو جوان، کودک و خردسال، در کنار هم سرود سربازان فرمانده را به مناسبت نیمه شعبان همخوانی کردند.

در این اجتماع بزرگ و پرشور که با حضور بی نظیر دهه هشتادی ها و نودی های شهرستان بهاباد با اجرای سرود سربازان فرمانده برگزار شد، شرکت کنندگان صحنه های بی نظیری از عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

اجرای سرود سربازان فرمانده توسط گروه سرود سربازان فرمانده از جبهه فرهنگی سرو بهاباد با مشارکت دانش آموزان دختر وپسر برگزارشد.