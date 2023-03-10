رایزنی وزیران خارجه ایران و قطر در مورد وضعیت روابط دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در تبادل نظر تلفنی عصر جمعه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، وزیر امور خارجه کشورمان انتصاب جدید ایشان به سمت نخست وزیر و وزیر امور خارجه را تبریک گفت.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این تبادل نظر تلفنی شکل گیری تحول جدید در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تبریک گفت.

طرفین در این ارتباط تلفنی همچنین در خصوص گفتگو برای لغو تحریم‌ها و ضرورت توجه انسانی به تبادل زندانیان (ایران- آمریکا) نیز به گفتگو پرداختند؛ در این زمینه وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد دیگر طرف‌های این گفتگوها واقع بینانه رفتار کنند.