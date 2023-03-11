شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آئین نامه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشجو می‌پذیرد.

تمامی متقاضیان تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ می‌توانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی https://golestan.sbu.ac.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

ارائه درخواست و دارا بودن شرایط لازم به هیچ عنوان به معنی پذیرش نیست.

در صورت وجود هر گونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط موجود در فراخوان درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند. پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیانی با شرایط برجسته اعطا می‌شود و نه حقی که مورد مطالبه باشد از این رو متقاضیان امکان اعتراض نسبت به معیارها و نحوه ارزیابی دانشگاه برای معرفی پذیرفته شدگان را ندارند.

شرایط لازم برای ارائه درخواست به شرح زیر است؛

۱- تا اول مهر ۱۴۰۲ کمتر از ۲ سال از تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد.

۲- متقاضیان باید حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شوند.

۳- حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی ۱۶ (با اعمال ضریب همترازی و رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری ۱۶ بدون اعمال ضریب همترازی) است.

۴- حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد ۱۷ بدون اعمال ضریب همترازی است.

داشتن حداقل یکی از شرایط زیر:

۱-یک مقاله پذیرفته یا چاپ شده در یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد که نام متقاضی بعد از حذف نام استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد، نفر اول باشد،.

۲-مجلات پذیرش دهنده مقالات مذکور نباید در فهرست نشریات نامعتبر، کم اعتبار و یا جعلی (به تشخیص معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه) باشند.

۳-یک ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۴- رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره‌های علمی معتبر ملی و بین المللی

۵-رتبه اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی کشوری

۶-متقاضیانی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در دوره‌های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی گذرانده اند و دارای رتبه‌های اول دوم یا سوم در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود هستند.

۷-متقاضیان رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران صنعتی، شریف صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی، اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز علم و صنعت، ایران تربیت، مدرس، شیراز اصفهان، علامه طباطبایی بوده و واجد یکی از شرایط بند ۵ هستند داشتن معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۶ جایگزین بند ۴ می‌شود.

تذکرات مهم:

دانش آموختگان و دانشجویان کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و دارندگان مدارک دوره‌های مجازی نیمه حضوری غیر حضوری و آموزش محور و دانش آموختگان و دانشجویان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور مجاز به شرکت

در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری دانشگاه شهید بهشتی نمی‌باشند.

رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دوره دکتری بدون آزمون باید با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد. تشخیص این موضوع به عهده گروه آموزشی مربوط است.

متقاضیان می‌توانند با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نام کاربری و گذرواژه جداگانه متقاضی حداکثر دو رشته مرتبط با رشته کارشناسی ارشد خود باشند.

متقاضی نباید در زمان ارائه تقاضای پذیرش دانشجوی مقطع دکتری سایر مؤسسات و دانشگاه‌ها باشد.

با توجه به اینکه احتمال تغییر در رشته‌های مشمول پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ وجود دارد لذا حذف رشته گرایش مورد تقاضای داوطلب هیچ گونه حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.

تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری مجاز نیست.

مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.

وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت نقص مدارک عدم احراز شرایط اولیه یا عدم پذیرش مسترد نخواهد شد.

تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری تمامی مدارک نهایی تحصیلی کارشناسی ارشد باید ارائه گردد.

پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در صورت انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند.

پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می‌شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

با عنایت به اینکه ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان ،علمی منوط به تأیید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور است دانشگاه از صدور هر گونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور است.

هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان صورت می‌پذیرد.