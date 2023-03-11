۵۰ درصد پهنه کردستان مرتع است/کاشت ۱۲ میلیون درخت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفی پور روز شنبه در مراسم افتتاح مدرسه طبیعت در دبستان پروفسور ستاره بیجار با بیان اینکه ششمین روز از هفته منابع طبیعی به نام منابع طبیعی، آموزش و پژوهش نامگذاری شده است، اظهار داشت: طبیعت به همه ما نیازمند است و افتخار ما این است در اداره‌ای خدمت می‌کنیم که بخشش را از طبیعت فرا گرفته است.

شریفی پور گفت: امروز افتخار داریم اولین مدرسه همیار طبیعت استان را در بیجار افتتاح می‌کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان تصریح کرد: امنیت غذایی و امنیت زیستی از شئون بارز استقلال هر کشور است و برای رسیدن به این اهداف باید به منابع پایه مانند آب، خاک و پوشش گیاهی توجه ویژه شود.

شریفی پور افزود: ما به عنوان میراث دار گذشتگان باید امانتدار خوبی برای نسل‌های آتی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: جنگل‌ها و مراتع برای تولید اکسیژن، جذب دی اکسیدکربن، تنظیم گردش آب در چرخه طبیعت در تولید آب و ایجاد تفرجگاه نقش ویژه ای دارند.

شریفی پور اظهار داشت: بیجار جنگل ندارد اما مراتعی دارد که وظیفه ما صیانت، حفاظت، احیا و توسعه آن است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در استان کردستان، جنگل‌های زاگرس گونه‌ای به نام بلوط وجود دارد که طول دوران رویش آن به هزار سال بر می‌گردد.

شریفی پور عنوان کرد: ۸۵ درصد جنگل‌های زاگرس و استان کردستان بلوط است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار یعنی ۵۰ درصد پهنه استان کردستان مرتع بوده و پوشش گیاهی آن اغلب داروهای گیاهی، خوراکی و علوفه برای حیوانات است.

وی اظهار داشت: وظیفه ما در منابع طبیعی صیانت و حفاظت از این پوشش گیاهی و منابع طبیعی و احیای آن‌هاست.

شریفی پور به وظایف همیاران طبیعت اشاره کرد و بیان داشت: جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و قاچاق چوب باید مدنظر قرار گیرد.

وی به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح یک طرح جهانی است که از سال آینده شروع می‌شود و در طول چهار سال باید یک میلیارد درخت در کشورمان کاشته شود که سهم استان کردستان ۱۲ میلیون اصله است و باید در چهار سال انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: حفاظت از منابع طبیعی در یک هفته خلاصه نمی‌شود و باید هر روز ما حفاظت از منابع طبیعی باشد و باید فرهنگ درخت یاری را در جامعه ترویج دهیم.