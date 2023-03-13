زوج های دانشجوی موفق به عنوان الگو معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ستاد ازدواج دانشگاهیان نخستین طرح ملی الگویابی و الگوسازی از خانواده‌های موفق را با عنوان «جشنواره ملی زوج مانا» برگزار خواهد کرد.

جشنواره ملی زوج مانا با مشارکت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و معاونت فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه‌ها برگزار می‌گردد.

در این طرح کشوری خانواده‌هایی که زندگی خود را با ازدواج دانشجویی آغاز نموده‌اند با ثبت تعداد فرزندان، کنشگری‌های اجتماعی و ارتقای تحصیلی، می توانند در دوره آموزش مجازی طراحی شده شرکت نموده و با ارسال «ایده‌های آموزنده»، «تجربه‌های موفق» و «خاطره‌های شیرین» زندگی مشترک خود درقالب‌های متنوع علمی، ادبی، هنری و چندرسانه‌ای در یک رقابت سازنده، با کسب امتیاز لازم در فرآیندهای مختلف و متنوع این جشنواره، به عنوان خانواده الگو معرفی و ضمن اهدای جوایز نفیس از سفر زیارتی مشهد مقدس همراه با خانواده برخوردار می گردند.