آغاز طرح ویژه عیدانه استاندارد ایلام در بازار

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب و کیفی به عموم شهروندان و مسافران نوروزی، نظارت دقیق بر کالاها، خدمات، هتل‌ها، زائر سراها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و خدماتی انجام می‌شود.

وی گفت: نظارت بر بازار در ایام نوروز تشدید خواهد شد و در این بازرسی‌ها، کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری کنترل و در صورت وجود و توزیع کالاها ی فاقد پروانه استاندارد و پایین‌تر از حد کیفیت، خدمات فاقد ایمنی و استاندارد، برابر قوانین رسیدگی و برخورد خواهد شد.

مدیر کل استاندارد ایلام با اشاره به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و از طرفی افزایش تقاضای عمومی برای تهیه بسیاری از کالاها و خدمات گفت: ضرورت کنترل و نظارت ویژه بر بازار توسط بازرسان این اداره کل در قالب طرح عیدانه و در راستای ارائه مطلوب خدمات و کالای استاندارد به عموم شهروندان و مسافران نوروزی اهمیت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح عیدانه استاندارد، با هدف ترویج مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان اجرا خواهد شد، خاطر نشان کرد: به منظور صیانت از حقوق آحاد مردم در نظام تولید، توزیع و مصرف و «جلوگیری از کم فروشی، گرانفروشی» و همچنین در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خدمات دهی و خدمات رسانی بهینه و رضایتمندی مهمانان نوروزی که این استان را انتخاب کرده‌اند، این طرح در تمام شهرستان‌های استان انجام شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام در پایان گفت: شهروندان و مسافران نوروزی می‌توانند با ارسال کد ده رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، شخصاً از اعتبار و اصالت علامت استاندارد درج شده روی کالا، اطلاع حاصل نمایند و در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد ایلام اطلاع دهند.