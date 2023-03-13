به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی محمدی روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: دومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲ شهرستان ویژه مرند به ریاست داود عباسی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار شهرستان مرند و با حضور شهرداران زنوز، بناب، یامچی، مرند، کشکسرای، دیزج حسین بیگ و اعضای کمیته‌های ده‌گانه ستاد خدمات سفر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ویژه مرند ادامه داد: در این جلسه بررسی و رفع موانع و نواقص مراکز خدمات رسان نوروزی، هماهنگی، تعامل و آمادگی دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط، گزارش آخرین وضعیت دستگاه‌های خدمات رسان شهرستان مرند برای نوروز ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت.

محمدی اظهار کرد: همچنین در این جلسه بر برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی و فروش تولیدات بومی و محلی تأکید و اقدامات اجرایی در این راستا برنامه‌ریزی شد.