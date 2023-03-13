۴ دستگاه موتورآمبولانس به مازندران تخصیص داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حبیبی ساروی اظهار داشت: در راستای سرعت بخشی به انجام مأموریت‌های اورژانس در شهرهای پرترافیک در ایام تعطیلات نوروز، چهار دستگاه موتور آمبولانس به شهرستان‌های، محمودآباد، فریدونکنار، عباس آباد و بابلسر اختصاص یافت.

رئیس اورژانس مازندران در ادامه گفت، با استقرار موتور آمبولانس در شهرهای پرترافیک زمان انجام مأموریت کاهش می‌یابد.

وی افزود: با اعزام این چهار دستگاه به شهرستان‌های یاد شده، تعداد کل موتور آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد ۱۰ دستگاه رسید و پیش از این این دستگاه‌ها، درشهرستان های ساری، قائمشهر وآمل مستقر شده بود.