به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانگیرزاده عصر دوشنبه در جریان بازدید از فرودگاه پارس‌آباد اظهار کرد: در گام نخست و بعد از دایر کردن ۲ پرواز مستقیم تهران – پارس‌آباد و بالعکس در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، قرار شده پرواز سوم نیز دایر شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با یکی از ایرلاین‌ها قرار شده روزهای شنبه هر هفته پروازهای مستقیم از تهران به مقصد پارس‌آباد انجام شود.

نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش پروازهای فرودگاه پارس‌آباد مطالبه و درخواست اهالی شمال استان است تا بتوانند مسیر طولانی ۸۰۰ کیلومتری دشت مغان تا پایتخت را در کوتاه‌ترین زمان طی کنند.

جهانگیرزاده افزود: علاوه بر جابجایی مسافر، در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی پروازهای باری نیز خواهیم بود تا به سرعت امکان جابجایی تولید محصولات متنوع این منطقه به مرکز کشور فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اولین پرواز با یکی از شرکت‌ها از تهران به پارس‌آباد با هواپیمای آر. جی ۸۵ انجام شد و امیدواریم این پروازها همچنان توسعه یافته و شاهد رونق فرودگاه پارس‌آباد باشیم.

جهانگیرزاده از پیگیری‌ها برای راه‌اندازی ایستگاه سوختگیری هواپیما در این فرودگاه خبر داد و اضافه کرد: بخش عظیمی از مشکلات این فرودگاه در ۲ سال اخیر رفع شده و امیدواریم جایگاه سوخت نیز به مراحل اجرایی و تکمیلی خود نزدیک شود.

وی بیان کرد: وجود کشت و صنعت، گمرک، منطقه آزاد تجاری، شهرک‌های گلخانه‌ای وسیع و تنوع حضور گردشگران و مسافران ایجاب می‌کند تا تعداد پروازهای فرودگاه پارس‌آباد افزایش پیدا کند.

نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده، قرار است از سال آینده پروازهای هفتگی فرودگاه پارس‌آباد به مشهد نیز راه‌اندازی شود که این خبر خوش می‌تواند برای اهالی شمال استان نویدبخش روزهای خوب باشد.