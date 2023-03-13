برخورد قاطع با مخلان نظم در چهارشنبه آخر سال

سردار عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با تلاش مأموران نیروی انتظامی در شهرستان رفسنجان ۵ هزار قلم مواد محترقه کشف و با متخلفان برخورد شد.

وی با اشاره به خطرات اقدامات خارج از عرف در چهارشنبه آخر سال برای خانواده‌ها گفت: از خانواده‌های می‌خواهیم در مرحله اول فرزندان خود را از این خطرات آگاه و از گونه حادثه جلوگیری کنند.

وی گفت: برخی از این حوادث غیر قابل جبران است و موجب سال‌ها پشیمانی می‌شود.

سردار ناظری افزود: تا کنون در استان کرمان ۱۰۰ هزار قلم انواع مواد محترقه کشف شده است.

وی گفت: برای جلوگیری از حوادث طبق قانون با عوامل توزیع کننده و افرادی که نظم جامعه را مختل می‌کنند برخورد قانونی می‌شود.