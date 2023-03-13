خانواده‌ معظم شهدا و ایثارگران عامل صبر و استقامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی عصر دوشنبه در مراسم روز گرامیداشت شهدا اظهار داشت: شهدا بر گردن همه ما حق دارند و همه ما مدیون خون‌های پاک شهدا هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: یکی از ویژگی‌های بنیاد شهید که آن را افضل کرده جامعه هدف این نهاد است که خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان و آزادگان سرافراز هستند.

وی ادامه داد: شما خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عامل ایثار، صبر، استقامت و وفاداری به انقلاب هستید و ملت ایران درس شجاعت، صبر و ایثار را از شما می‌آموزند.

ربیعی اضافه کرد: خدا را شاکریم که در مجموعه انقلابی بنیاد به افضل‌ترین و گرامی‌ترین افراد یعنی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر خدمت می‌کنیم و با دیدار شما عزیزان در چنین مراسمی از شما تسلی می‌گیریم و امید است بتوانیم با خدمت خالصانه در پیشگاه ملت غیور ایران اسلامی قدمی در مسیر شهدا برداریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: ویژگی دوم این نهاد خادمین شهدا و ایثارگران هستند که خداوند را شاکریم که توفیق خدمت در نهادی را بر ما ارزانی داشته که هدف نهایی آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج فرهنگ عاشورایی است.

ربیعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: ۲۲ اسفند مصادف با گرامیداشت روز شهدا است که یا لبیک به فرمان امام راحل به جبهه رفته و برای ما امنیت و آرامش را به ارمغان آوردند.