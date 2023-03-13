استقرار ۲۰۰ واحد گشت انتظامی در استان ایلام طی ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر شامگاه دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: پلیس استان در طرح نوروزی ۱۴۰۲ به دنبال رضایتمندی مردم است و با اجرای طرح‌های پیشگیرانه از سرقت و افزایش تعداد گشت‌های پلیس سعی می‌کند نوروزی شاداب را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

وی اضافه کرد: پلیس همواره تمام تلاش خود را در راستای افزایش خدمات بهینه به مردم به کار گرفته و با در نظر گرفتن فناوری‌های جدید و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن به دنبال ایجاد تحولات شگرف و پیشگامی در ارائه خدمات الکترونیک در مأموریت‌ها و انجام وظایف خود می‌باشد.

این مسئول انتظامی نقش مردم و سایر سازمان‌ها را در برقراری امنیت پایدار در سطح جامعه مهم دانست و خاطر نشان کرد: پلیس امسال با شعار "نوروزی متفاوت با پلیسی مقتدر و حرفه‌ای" عزم خود را جزم کرده تا بتواند امنیت و آسایش را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

این مسئول انتظامی با اشاره به گشت زنی ۲۰۰و احد گشت انتظامی در سطح استان، گفت: این طرح با بسیج کلیه نیروها و بصورت شبانه روزی در جهت ایجاد رفاه و آسایش شهروندان به مرحله اجراء در می‌آید.

پلیس مخالف شادی مردم نیست

وی به شهروندانی که در این ایام قصد اسباب کشی دارند، گفت: اسباب کشی در این ایام با هماهنگی کلانتری محل و اخذ مجوز انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال و لزوم نظارت خانواده‌ها بر فرزندان خود، گفت: اکثر کسانی که در این حوادث دچار مصدومیت می‌شوند خیال می‌کنند که این اتفاق برای آنان نمی‌افتد و غافل از این موضوع اقدام به پرتاب مواد محترقه در سطح معابر و خیابان‌ها می‌کنند.

وی اضافه کرد: پلیس در حوزه پیشگیری اجتماعی اقدامات خوب و موثری را از جمله تهیه محتوی‌های آموزشی و مشاوره‌ای در قالب فیلم، تصویر، کلیپ، پیام و.... برای انتشار و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و فضای مجازی انجام داده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: نقش خانواده‌ها و والدین در کنترل و نظارت بیشتر بر فرزندان برای پیشگیری از این موضوع پررنگ‌تر است.

این مسئول انتظامی با تاکید بر اینکه در چهارشنبه آخر سال پلیس با برهم زنندگان نظم عمومی جامعه و کسانی که بخواهند با پرتاب مواد محترقه در کوچه و خیابان باعث سلب آسایش عمومی شهروندان شوند، برخوورد می‌شود، خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه قضاء با افراد متخلف به شدت برخورد خواهد کرد و متهمان دستگیر شده تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر خواهند برد.

وی با بیان اینکه پلیس مخالف شادی مردم نیست بلکه در این ایام در کنار مردم است، گفت: کسانی که بخواهند از این طریق نسبت به تخریب اموال مردم و بی نظم در سطح شهر اقدام کنند پلیس قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون ۲۰۰ هزار مواد محترقه کشف و ۵۰ نفر از متخلفان نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری مواد محترقه و تهیه و ساخت وسایل آتش بازی بخصوص در منزل، زیر زمین جدا خود داری شود، مواد آتش بازی هیچگاه به طرف افراد، اماکن، مغازه و خودروها پرتاب نکنند و هیچگاه از الکل، بنزین و نفت برای آتش گیر ی مواد محترقه استفاده نکنند.

۳۰ نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان شناسایی شد

فرمانده انتظامی استان از تمهیدات پلیس برای پنج شنبه و جمعه آخر سال خبر داد و گفت: انتظار داریم شهروندان عزیز با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین عمل به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی، انتظامی استان را همراهی کنند.

وی اضافه کرد: به همین منظور پلیس راه استان طرح نوروزی را از تاریخ ۲۴ اسفند ماه الی ۱۴ فروردین با هدف افزایش گشت‌های هدفمند در محورهای مواصلاتی به منظور کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای با راه اندازی ۵۰ واحد گشت تخصصی و ۲۰و احد گشت تلفیقی با سایر سازمان‌ها به صورت محسوس و نامحسوس در نقاط حادثه خیز، تفرج گاه‌ها و محورهای پرتردد تمام تلاش خود را جهت افزایش انضباط ترافیکی برای همشهریان عزیز ایلامی بکار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از تخلفاتی که پلیس به شدت با آن برخورد می‌کند بحث برخورد با تخلفات حادثه ساز است و پلیس در ایام تعطیلات نوروز با خودروهای که مرتکب تخلف حادثه ساز بشوند به شدت برخورد می‌کند و برابر تدابیر اندیشیده شده تا آخر تعطیلات نوروزی در توقیف پلیس می‌مانند.



وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: با آشکار سازی این نقاط و استقرار گشت‌های پلیس راه در صدد کاهش تصادفات جاده‌ای در این محورها هستیم و امیدواریم رانندگان نیز تا زمان رفع کامل این نقاط با پلیس همکاری لازم را به عمل بیاورند تا شاهد وقوع حادثه ناگوار در این محورها نباشیم.