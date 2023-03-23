به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه با حضور در ایستگاه پویش همراهان سفر در استان البرز اظهار کرد: امروز در یکی از پرترددترین راه‌های کشور یعنی کرج - قزوین و قزوین - رشت حضار شویم و از روند خدمات‌رسانی همکارانمان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع مستقیم پیدا کنیم.

وی بیان کرد: امروز نهمین روز از اجرای طرح نوروزی در کشور است، این طرح از ۲۴ اسفند آغاز شده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا روز گذشته در حوزه دریایی بیش از یک میلیون و ۸۰۲ هزار مسافر از بندرها و سواحل جنوبی ما به جزایر مسافرت کردند و بیش از ۲۰۴ هزار خودرو به همراه آن‌ها منتقل شد، این آمار بیش از ۶۳ درصد رشد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگر دریایی ۶۳۴ هزار نفر از امکانات سواحل جنوبی و شمالی استفاده کرده‌ اند که عدد قابل توجهی به نسبت سال گذشته است.

بذرپاش با بیان اینکه ۵۷ هزار و ۸۶۰ نفر تا پایان روز گذشته از قطار برای مسافرت خود استفاده کردند، این آمار به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در حوزه هوایی بیش از یک میلیون و ۹۶ مسافر به مقاصد داخلی و خارجی سفر صورت گرفت، ۷۷ هزار و ۲۶۷ پرواز داخلی و حدود یک هزار و ۶۶۷ پرواز خارجی نسبت به خدمات‌رسانی مشغول بودند و سه درصد به نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حوزه جاده‌ای بیش از ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تردد بین استانی ثبت شد که رشد ۱۱ درصدی را شاهد هستیم

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲ میلیون و ۶۰۴ هزار نفر از حمل و نقل عمومی برای سفر بین استانی خود استفاده کرده‌اند.

بذرپاش گفت: همکاران ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایام نوروز به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا بهترین شرایط را برای مسافران نوروزی رقم بزنند.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما در وزارت راه و شهرسازی کاهش آمار تصادفات جاده‌ای است و بر این اساس تمام تلاش خود را برای حفظ ایمنی مسافران نوروزی به کار بسته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا پویش همراهان سفر ایمن اجرایی و ۱۰۰ ایستگاه برای این منظور در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ایستگاه‌ها فضای مناسبی برای استراحت مسافران نوروزی و همچنین برگزاری برنامه‌های تفریحی و فرهنگی فراهم شده است.