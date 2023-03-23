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۳ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

وزیر راه:

تلاش خود را برای حفظ ایمنی مسافران نوروزی به کار بسته‌ایم

تلاش خود را برای حفظ ایمنی مسافران نوروزی به کار بسته‌ایم

نظرآباد- وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش خود را برای حفظ ایمنی مسافران نوروزی به کار بسته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه با حضور در ایستگاه پویش همراهان سفر در استان البرز اظهار کرد: امروز در یکی از پرترددترین راه‌های کشور یعنی کرج - قزوین و قزوین - رشت حضار شویم و از روند خدمات‌رسانی همکارانمان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع مستقیم پیدا کنیم.

وی بیان کرد: امروز نهمین روز از اجرای طرح نوروزی در کشور است، این طرح از ۲۴ اسفند آغاز شده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا روز گذشته در حوزه دریایی بیش از یک میلیون و ۸۰۲ هزار مسافر از بندرها و سواحل جنوبی ما به جزایر مسافرت کردند و بیش از ۲۰۴ هزار خودرو به همراه آن‌ها منتقل شد، این آمار بیش از ۶۳ درصد رشد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگر دریایی ۶۳۴ هزار نفر از امکانات سواحل جنوبی و شمالی استفاده کرده‌ اند که عدد قابل توجهی به نسبت سال گذشته است.

بذرپاش با بیان اینکه ۵۷ هزار و ۸۶۰ نفر تا پایان روز گذشته از قطار برای مسافرت خود استفاده کردند، این آمار به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در حوزه هوایی بیش از یک میلیون و ۹۶ مسافر به مقاصد داخلی و خارجی سفر صورت گرفت، ۷۷ هزار و ۲۶۷ پرواز داخلی و حدود یک هزار و ۶۶۷ پرواز خارجی نسبت به خدمات‌رسانی مشغول بودند و سه درصد به نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حوزه جاده‌ای بیش از ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تردد بین استانی ثبت شد که رشد ۱۱ درصدی را شاهد هستیم

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲ میلیون و ۶۰۴ هزار نفر از حمل و نقل عمومی برای سفر بین استانی خود استفاده کرده‌اند.

بذرپاش گفت: همکاران ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایام نوروز به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا بهترین شرایط را برای مسافران نوروزی رقم بزنند.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما در وزارت راه و شهرسازی کاهش آمار تصادفات جاده‌ای است و بر این اساس تمام تلاش خود را برای حفظ ایمنی مسافران نوروزی به کار بسته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا پویش همراهان سفر ایمن اجرایی و ۱۰۰ ایستگاه برای این منظور در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ایستگاه‌ها فضای مناسبی برای استراحت مسافران نوروزی و همچنین برگزاری برنامه‌های تفریحی و فرهنگی فراهم شده است.

کد مطلب 5738991

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