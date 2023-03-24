نجات دو جوان گرفتار در طوفان طی یک عملیات جستجو و نجات در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده‌ در تشریح این عملیات جستجو و نجات بیان کرد: ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته سوم فروردین ماه گزارشی از سوی مرکز کنترل ترافیک بندرشهید رجایی مبنی ایجاد شرایط اضطرار برای دو جوان man overboard (آدم به دریا) به مرکز هماهنگی نجات دریایی هرمزگانMRCC) ) ارسال شد.

وی با بیان اینکه پس از وصول گزارش بلافاصله شناور «بارج» و یدک کش «اظهر یک» به موقعیت در حد فاصل یک مایلی کانال و موج شکن شهید رجایی و اسکله فولاد اعزام شدند تصریح کرد: به‌ دلیل شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و تسریع در روند جستجو و نجات شناورهای ناجی ۱۹، هادی ۳ و هادی ۴ نیز در محل مستقر و عملیات در ساعت ۲۲:۴۰ آغاز شد.

مکی زاده افزود: براساس نقشه منطقه با وجود شرایط نامساعد جوی و ارتفاع موج و نیز تاریکی هوا، در یک عملیات حساس و نفس گیر با تلاش همه واحدهای حاضر در منطقه خوشبختانه ساعت ۲۳:۳۰ دو جوان توسط ناجی ۱۵ نجات یافتند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از بررسی پزشکیار مستقر در ناجی و اطمینان از سلامت آنها، افراد نجات یافته برای انجام مراحل پزشکی به درمانگاه بندرشهید رجایی منتقل شدند.

گفتنی است؛ علت این حادثه توسط تیم بررسی سوانح دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در دست بررسی است.