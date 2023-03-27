مراقب شگردهای مجرمان سایبری در ماه رمضان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید تجری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: سایت‌ها و کانال‌هایی از سوی مجرمان سایبری با ادعاهای دروغین جمع‌آوری کمک به افراد بی‌بضاعت در ماه مبارک رمضان ایجاد می شود.

رئیس پلیس فتای گلستان گفت: بسیاری از کمک‌های مردمی که از طریق این افراد در بستر شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌شود هیچ‌گاه به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد.

وی افزود: شهروندان باید مراقب باشند که برای واریز نذورات خداپسندانه برای افراد بی‌بضاعت و نیازمند در ماه مبارک رمضان، حتماً از طریق سایت مؤسسات معتبر و درگاه پرداخت همان سایت اقدام کنند و به‌هیچ‌عنوان به پیام‌های تبلیغاتی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اطمینان نکنند.

تجری درباره دانلود و استفاده از اپلیکیشن‌های مذهبی و مرتبط با ماه رمضان هم هشدار داد و از هم‌وطنان خواست این اپلیکیشن‌ها را از سایت‌ها و منابع معتبر تهیه کنند.

رئیس پلیس فتای گلستان با بیان اینکه برخی از این برنامه‌ها و فایل‌ها آلوده به بدافزار است که به هنگام دریافت، به دستگاه فرد قربانی نفوذ می‌کند تا اهداف مجرمانه را اجرایی کنند، گفت: از این رو هم‌وطنان باید نسبت به دریافت فایل‌ها از منابع نامعتبر دقت لازم را داشته باشند و هنگام نصب این‌گونه نرم‌افزارها از دادن مجوز دسترسی‌های مشکوک خودداری کنند.