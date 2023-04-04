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۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۲۴

فصل تازه مناسبات تهران و ریاض در بهار؛

وزیران خارجه ایران و عربستان پنجشنبه در پکن دیدار می‌کنند

وزیران خارجه ایران و عربستان پنجشنبه در پکن دیدار می‌کنند

یک رسانه سعودی فاش کرد وزیران خارجه ایران و عربستان روز پنجشنبه هفته جاری در پکن دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «الجریده» چاپ عربستان سعودی شامگاه امروز سه شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان با «فیصل بن فرحان»، همتای سعودی خود روز پنجشنبه هفته جاری در پکن دیدار و گفتگو خواهند کرد.

حدود ۳ هفته پیش، پکن از امضای توافقنامه بین ریاض و تهران در خصوص از سرگیری روابط دیپلماتیک بین آنها استقبال کرد، مشروط بر اینکه وزیران خارجه دو کشور بعداً با یکدیگر دیدار کنند و سپس ظرف دو ماه پس از امضای توافق، هیئت‌های دیپلماتیک را مبادله کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه طی تماس تلفنی با یکدیگر به توافق رسیدند تا در روزهای آینده دیداری داشته باشند.

این سومین گفتگوی تلفنی دو وزیر در هفته‌های گذشته پس از امضای توافقنامه بود.

کد مطلب 5746899

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