به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «الجریده» چاپ عربستان سعودی شامگاه امروز سه شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان با «فیصل بن فرحان»، همتای سعودی خود روز پنجشنبه هفته جاری در پکن دیدار و گفتگو خواهند کرد.

حدود ۳ هفته پیش، پکن از امضای توافقنامه بین ریاض و تهران در خصوص از سرگیری روابط دیپلماتیک بین آنها استقبال کرد، مشروط بر اینکه وزیران خارجه دو کشور بعداً با یکدیگر دیدار کنند و سپس ظرف دو ماه پس از امضای توافق، هیئت‌های دیپلماتیک را مبادله کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه طی تماس تلفنی با یکدیگر به توافق رسیدند تا در روزهای آینده دیداری داشته باشند.

این سومین گفتگوی تلفنی دو وزیر در هفته‌های گذشته پس از امضای توافقنامه بود.