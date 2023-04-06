انتقاد استاندار تهران از اختلالات زیست محیطی و رسوبات سد لتیان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر پنجشنبه در جلسه جمع بندی سفر به لواسانات که با حضور فرماندار، امام جمعه، شهرداران و سایر مسئولان لواسانات و رودبار قصران در مسجد امام حسین (ع) فشم برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت سال نو و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: توفیقی بود که امروز در شمیرانات با مردمی دارای حسن رفتار و سجایای اخلاقی که از ابتدای انقلاب تا کنون در همه عرصه‌ها حضور داشتند حاضر شدیم.

فخاری با بیان اینکه اگر قرار باشد که اخلاق مداری سرلوحه رفتار مردم باشد این خصیصه باید در رفتار و کردار و منش مسئولان و مدیران مشاهده شود گفت: اگر اخلاق در مدیران توسط مردم دیده نشود فاجعه غیر قابل انتظاری رخ خواهد داد.

استاندار تهران بیان داشت: تمرکز ما با توجه به شرایط اقلیمی و امکان بهره برداری از منطقه شمیرانات باید بر توسعه با توجه به اقلیم موجود باشد، چرا که در این منطقه از خدمات عمومی و زیرساخت‌ها تا آموزش و پرورش نیازمند توسعه است.

وی با اشاره به اینکه در این خطه ساختمان‌های زیبا و آب و هوای خوب وجود دارد اما در خصوص توسعه زیرساخت دریغ شده است افزود: در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امنیت اجتماعی باید اقداماتی صورت بگیرد چرا که برای رسیدن به یک جامعه تربیت شده و اصیل رشد باید متوازن باشد و به زرق و برق خیابان‌ها و ساختمان‌ها و برج‌ها نباید اکتفا کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه عبد و بندگی ابتدا فردی است و برای اینکه بخواهد اثر وضعی و جمعی خود را بگذارد باید به یک موضوع جامع تبدیل شود عنوان داشت: رشد جامعه به ارتباط متقابل نیاز دارد.

فخاری در خصوص موارد منکراتی که در شمیرانات رخ می‌دهد بیان داشت: عدم رعایت شئونات اخلاقی قابل پذیرش نیست و ناامنی در هر حوزه به مردم منطقه زیان می‌رساند، لذا بهترین کسانی که می‌توانند آمر معروف و ناهی منکر باشند خود مردم هستند که باید بازدارنده عمل کنند.

وی بر لزوم استقرار فرماندار در منطقه تاکید کرد و عنوان داشت: در این زمینه تکلیف شد که فرماندار سه روز در هفته برای پاسخگویی به مردم در منطقه حضور داشته باشد و همچنین برنامه‌هایی در این زمینه تدوین شده که در آینده اجرایی خواهد شد.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه مسئولان بدون مردم هیچ چیزی نیستند گفت: اصالت انقلاب دارای دو بخش دینی و مردمی است، مردم سالاری دینی یعنی حاکمیت مردم از مجرای دین برای اداره کشور که در این راستا نمایندگانی از خود مردم انتخاب می‌شوند و باید بدانیم که مسئولان هیچ برتری نسبت به مردم ندارند.

وی اظهار داشت: تکلیف شد که بخشدار نظام مسائل مشکلات منطقه را استخراج کند و امروز نیز طی بازدیدهای انجام شده در موضوعات منطقه تصمیماتی گرفته شد.

استاندار تهران با انتقاد از اختلالات زیست محیطی که از بالادست مثل فشم تولید و رسوب آن در سد لتیان نمود پیدا کرده اظهار داشت: فضولات و آب‌های ناشی از استفاده بهداشتی رستوران‌ها یا روانه چاه جذبی هستند یا در رودخانه رها می‌شود و مشکلات زیست محیطی رخ می‌دهد و باید هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنیم، همه باید بدانند که برای حفظ محیط زیست مسئولیت دارند و این قابل پذیرش نیست که شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه باشیم.