به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال ایران به زودی میزبان یک تورنمنت چهار جانبه در سطح جوانان خواهد بود. این تورنمنت با حضور تیمهای جوانان ایران، چین تایپه، ازبکستان و ویتنام از ۷ تا ۱۴ اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد.
پیش از این قرار بود کویت یکی از تیمهای شرکت کننده در این تورنمنت باشد که با منتفی شدن آن، تیم چین تایپه جایگزین شد.
همچنین رایزنیهایی با کشورهای ژاپن و تایلند صورت رفت که هر دو کشور به دلایلی به پیشنهاد ایران پاسخ منفی دادند.
هدایت تیم جوانان ایران بر عهده علی صانعی است و این تیم قبل از تورنمنت چهار جانبه و روز ۴ اردیبهشت هم یک دیدار دوستانه با تیم افغانستان در تهران برگزار میکند.
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