ترکیب طبیعی «بربرین» شدت علائم ام اس را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، حدود ۲.۸ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به ام اس هستند که در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود ندارد.

محققان اخیراً دریافتند که ترکیب طبیعی بربرین به کاهش شدت بیماری در موش‌ها کمک می‌کند.

ام اس، یک بیماری مزمن است که بر سیستم عصبی مرکزی بدن تأثیر می‌گذارد و منجر به مشکلات حرکتی و حتی فلج می‌شود.

در حال حاضر هیچ درمانی برای ام اس وجود ندارد. درمان‌های دارویی برای کاهش سرعت پیشرفت بیماری و تسکین علائم فعلی است.

اکنون محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ایران دریافتند ترکیب طبیعی بربرین به کاهش شدت بیماری در مدل موش مبتلا به ام اس کمک می‌کند.

بربرین که به عنوان «هیدروکلراید بربرین» هم شناخته می‌شود ترکیبی است که به طور طبیعی در گیاهان مختلف از جمله زرشک اروپایی، انگور، خوک طلایی و زردچوبه درختی وجود دارد. از نظر فنی یک آلکالوئید است و به رنگ زرد است.

بربرین هزاران سال است که در طب سنتی چینی استفاده می‌شود.

تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که بربرین به بدن در برابر التهاب و عفونت‌های باکتریایی کمک می‌کند. مطالعات، بربرین را به عنوان یک درمان احتمالی برای بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری کبد چرب غیر الکلی و چاقی نشان داده اند.

استفاده از بربرین همچنین با بهبود سلامت روده، کاهش کلسترول و کاهش فشار خون مرتبط است.

ام اس اغلب با افزایش سطح التهاب همراه است که در طول زمان علائم را بدتر می‌کند.

به گفته محققان، به نظر می‌رسد بربرین به عنوان یک ماده در سطح سلولی تأثیرگذارترین است و دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی است.

وقتی صحبت از ام اس می‌شود، کنترل واکنش التهابی و سیستم ایمنی بدن ضروری است و بربرین، به عنوان یک ضد التهاب و آنتی اکسیدان قوی که مستقیماً در سطح سلولی عمل می‌کند، ممکن است راه حلی ارزشمند برای کاهش التهاب باشد.

دکتر «داریوش حقمراد»، سرپرست تیم تحقیق و استادیار گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، می‌گوید: «بر اساس نتایج مطالعه مشخص شد که بربرین با از بین بردن التهاب سیستم عصبی مرکزی منجر به کاهش نفوذپذیری و اختلال در سد خونی مغزی شده و در نتیجه منجر به کاهش نفوذ در سلول‌های ایمنی، عملکرد سلول‌های التهابی در سیستم عصب مرکزی و مغز می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «این ترکیب با تحریک سلول‌های ضدالتهابی و تنظیم‌کننده باعث افزایش ترشح یک سری واسطه‌های ضدالتهاب از سلول‌ها می‌شود و از این طریق می‌تواند علائم بیماری را کاهش داده و روند بیماری را بهبود بخشد. بنابراین، بربرین می‌تواند علائم را کاهش دهد و سیر بیماری را در مدل حیوانی ام اس بهبود بخشد.»

دکتر حقمراد گفت: «قدم بعدی برای این مطالعه تحقیقات بیشتر برای درک مکانیسم اثرات بربرین است.»

او در پاسخ به این سوال که چقدر سریع ممکن است درمان ام اس مبتنی بر بربرین را ببینیم، افزود: «در حال حاضر این یک مدل حیوانی است و ما به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.»