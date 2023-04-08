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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۱۲

رئیس اورژانس ایلام خبر داد؛

استقرار دومین اتوبوس آمبولانس اورژانس در استان ایلام

استقرار دومین اتوبوس آمبولانس اورژانس در استان ایلام

ایلام-رئیس اورژانس ایلام از استقرار دومین اتوبوس آمبولانس اورژانس در استان خبر داد.

صیدنور علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته با وزرات بهداشت و درمان و سازمان اورژانس کشور در سال گذشته، موفق به اخذ یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس شدیم که با توجه به وجود یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس دیگر در استان، این امر موجب تقویت هرچه بیشتر لجستیک اورژانس ۱۱۵ ایلام، بخصوص در موارد بحرانی و مناسبت‌های خاص که با پیک جمعیت همراه است، خواهد شد.

وی افزود: این دستگاه اتولانس دارای ۹ تخت بیمار است که هر تخت با امکانات کامل مانیتورینگ و … می‌تواند نیازهای مددجویان را رفع نموده و به عنوان یک بیمارستان سیار عمل کند.

علیمرادی اظهار کرد: همچنین اعتبار هزینه شده برای تهیه و تجهیز این کد عملیاتی حدود ٨٠ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث ایلام در ادامه گفت: با در نظر گرفتن جوانب شرایط، همجواری شهرستانها و استراتژیک بودن شهر مرزی مهران به عنوان پرترددترین مرز ایران و عراق تصمیم بر این شده است این اتولانس در مرکز اورژانس این شهرستان مستقر باشد.

کد مطلب 5749162

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