۱۴۲۸ محصول و تجهیز نانو گواهی نانومقیاس دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد فناوری نانو، بررسی آمار منتشر شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی محصولات فناوری‌ نانو ایران نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۴۲۸ گواهی‌ نانومقیاس به محصولات و تجهیزات ساخت داخل اعطا شده است. «حمل و نقل» با ۲۲ درصد، بیشترین سهم را در میان حوزه‌های صنعتی محصولات دارای گواهی نانومقیاس دارد. پس از آن مواد اولیه با ۲۰ درصد قرار دارد.

براساس آخرین به‌روزرسانی انجام شده در این پایگاه، حوزه «حمل و نقل» با ۲۲ درصد بیشترین سهم را در میان حوزه‌های صنعتی دارای گواهی نانومقیاس دارد. پس از آن، «مواد اولیه» با ۲۰ درصد، «تجهیزات» با ۱۷ درصد، «عمران و ساختمان» با ۹درصد، «خدمات و ملزومات صنعتی» با ۸ درصد، «دارو بهداشت و سلامت» با ۷ درصد و «انرژی، نفت و صنایع وابسته» با ۵ درصد قرار دارند.

تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۴۲ شرکت در حوزه فناوری‌ نانو فعالیت داشته‌اند که این شرکت‌ها ۱۱۸۷ محصول نانو و ۲۴۱ تجهیز نانو را تولید و به بازار عرضه کرده‌اند. در مجموع فناوری‌ نانو در بیش از ۱۵ حوزه صنعتی وارد شده که محصولات این صنایع تاکنون به ۴۵ کشور جهان صادر شده است. آمار کل محصولات دارای گواهی نانومقیاس از سال ۱۳۸۷ تاکنون روند رو به افزایش داشته است و در این میان محصولات نانومقیاس سهم بیشتری نسبت به تجهیزات نانومقیاس دارد. تا پیش از سال ۱۳۹۴، تعداد تجهیزات نانومقیاس بیشتر از محصولات نانومقیاس در کشور بود که از این سال، محصولات نانویی گوی سبقت را از تجهیزات نانومقیاس ربوده و با شیب قابل توجهی پیشی گرفت.

لازم به ذکر است ستاد توسعه فناوری‌ نانو در راستای ایجاد شفافیت بازار محصولات نانو و به‌ تبع آن ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و نهایتا توسعه بازار مواد و محصولات نانو به محصولات حوزه‌ فناوری‌ نانو تاییدیه نانومقیاس اعطا می‌کند. این فرآیند از طریق واحد ارزیابی موسسه خدمات فناوری تا بازار (کریدور) انجام می‌شود.

این واحد با بررسی مدارک و مستندات متقاضی، نسبت به تدوین دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت بررسی محصول اقدام می‌کند. پس از بازدید و نمونه‌برداری از محل تولید و انجام آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تایید/عدم تایید نانومقیاس محصول اعلام می‌شود. گواهینامه نانومقیاس به محصولاتی اعطا می‌شود که تولیدکننده آن علاوه بر رعایت الزامات فنی اشاره شده، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های موسسه (از جمله پروانه ساخت و یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کارشناس نانو در شرکت وغیره) را رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضا نماید. به محصولاتی که تولیدکننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود. لازم به ذکر است، مواد و محصولاتی در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند و به آن‌ها تأییدیه نانومقیاس اعطا می‌شود که مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای بین‌المللی (ISO/TS) ۲۷۶۸۷ در فرایند بازرسی موارد زیر را دارا باشند:

مقیاس بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر

مهندسی بودن فرآیند تولید

بهبود خواص نسبت به محصول مشابه (نمونه شاهد بدون استفاده از فناوری نانو)

گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک‌ساله صادر شده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدکننده، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.