وزیر اقتصاد لبنان زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، امین سلام وزیر اقتصاد در دولت پیشبرد امور لبنان زنگ خطر را درباره اوضاع این کشور به صدا درآورد.

وی با انتشار توییتی اعلام کرد: عدم تحمل مسئولیت ملی برای نجات لبنان تا کجا؟ اوضاع روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و اقدام خاصی انجام نمی‌شود.

این مقام لبنانی افزود: خطرات و بحران‌ها روند پرشتابی پیدا کرده است.

وی درباره رسیدن اوضاع به مرحله غیرقابل برگشت هشدار داد و از سیاسیون این کشور خواست که از خواب غفلت بیدار شوند و بیش از این تعلل نکنند.

وزیر اقتصاد دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرد: ناقوس خطر آخرین زنگ خود را به صدا در می‌آورد.

لازم به ذکر است که لبنان از سال ۲۰۱۹ شاهد بحران اقتصادی شدیدی است که بانک جهانی آن را یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی جهان در یک و نیم قرن گذشته دانسته است. در پی بحران اقتصادی در لبنان، لیره بیش از ۹۵ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد و بیش از ۸۰ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر قرار گرفتند.