به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در دیدار با مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای امروز برای پیشرفت و شکوفایی کشور در بخش‌های مختلف آموزش‌های کیفی و مهارت آموزی بر طبق نیازهای جامعه است که باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه دنیای امروز و فردا دنیای رقابت است، گفت: یکی از شاخه‌های رقابت، رقابت بر سر تکنولوژی و فناوری است و قطعاً به کارگیری استعدادها و برنامه ریزی جهت فعالیت آنها در رقابت بین المللی بسیار با اهمیت است.

وی افزود: متأسفانه جوانان ما به راحتی فرصت‌ها را از دست می‌دهند که یکی از وظایف اداره فنی حرفه‌ای برنامه ریزی جهت استفاده از این فرصت‌ها است.

امام جمعه اراک ادامه داد: اگر سطح مهارت، تخصص و فناوری کشور را با کشورهای پیشرفته دنیا بررسی کنیم نمره قابل قبول نمی‌گیریم و نیروی انسانی ما اکثراً از نظر مهارت و تخصص سطح پایین را دارند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی با وجود ظرفیت کارخانجات می‌تواند نقش مهمی در مهارت آموزی جوانان داشته باشد، گفت: استفاده از تجارب کشورهای دیگر و به کارگیری آنها در آموزش، کار مهم و حیاتی است و باید انگیزه جوانان را با آموزش‌های لازم تقویت کرد.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه در بخش بهداشت متأسفانه آموزش بسیار کم است و باید بیشتر به این بخش توجه کرد، گفت: در بخش نان نیز متأسفانه به علت نبودن مهارت کافی، هزینه بیشتر و کیفیت کمتر شده است که می‌توان با برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارهای لازم در این امر پیشرفت خوبی داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مهمترین بخش که در آن ضعیف عمل کردیم بخش کشاورزی است و متأسفانه در این بخش با مصرف آب زیاد بهره‌برداری کم صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نبودن مهارت و امکانات کافی است.

امام جمعه اراک تأکید کرد: آموزش کشاورزان با روش‌های جدید کشاورزی و آبیاری و استفاده از امکانات جدید می‌تواند در صرفه جویی آب و هزینه و بهره‌برداری بیشتر کمک بسزایی کند.

وی افزود: مشکل دیگری که متأسفانه کشور ما درگیر آن شده است این است که محصولات تولید داخلی با کیفیت کامل داریم ولی مشابه آن با کیفیت کمتر از خارج کشور وارد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: در بحث چای اخیراً مقدار زیادی چای وارد کشور شده در حالی که کشور ما یکی از بهترین محصولات چای دنیا را دارد که این ضربه بزرگی به کشاورزی کشور وارد می‌کند.