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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با بایرامف :

دشمنان از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه سود می‌برند

دشمنان از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه سود می‌برند

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با همتای آذربایجانی با اشاره به توطئه رژیم صهیونیستی علیه انسجام، امنیت کشورهای منطقه، گفت: از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه، صرفاً دشمنان سود می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایرامف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان طی دو دور گفتگوی تلفنی (شب گذشته و عصر امروز) گفتگوی مبسوطی در خصوص تحولات موجود در مناسبات دو جانبه باکو و تهران و برخی موضوعات منطقه‌ای داشتند.

در این گفتگوهای صریح و شفاف، مشکلات و سو تفاهمات موجود و راه حل‌های برون رفت از وضعیت جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طی آن طرفین بر احترام متقابل به حسن همجواری و حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر تاکید کردند.

امیرعبداللهیان با اشاره به توطئه رژیم صهیونیستی علیه انسجام، امنیت و پیشرفت کشورهای منطقه، گفت: از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه، صرفاً دشمنان سود می‌برند.

در این تماس ضرورت مدیریت بیشتر فضای رسانه‌ای در راستای منافع دو ملت و دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 5749805

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    نظرات

    • IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      23 1
      پاسخ
      دشمن اصلی ایران بزرگ،همین کشورجعلی وکوچک آذربایجان است.
      • علی IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        0 0
        یادت نره اگه قراره جنگی بشه باید هدف حذف عامل جنگ های قبلی و بعدی باشه حذف صهیونیسم از فلسطین عامل جنگ بعدی منطقه هست

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