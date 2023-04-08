به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایرامف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان طی دو دور گفتگوی تلفنی (شب گذشته و عصر امروز) گفتگوی مبسوطی در خصوص تحولات موجود در مناسبات دو جانبه باکو و تهران و برخی موضوعات منطقه‌ای داشتند.

در این گفتگوهای صریح و شفاف، مشکلات و سو تفاهمات موجود و راه حل‌های برون رفت از وضعیت جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طی آن طرفین بر احترام متقابل به حسن همجواری و حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر تاکید کردند.

امیرعبداللهیان با اشاره به توطئه رژیم صهیونیستی علیه انسجام، امنیت و پیشرفت کشورهای منطقه، گفت: از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه، صرفاً دشمنان سود می‌برند.

در این تماس ضرورت مدیریت بیشتر فضای رسانه‌ای در راستای منافع دو ملت و دو کشور مورد توجه قرار گرفت.