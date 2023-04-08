دستگیری عامل تیراندازی بلوار آزادی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تیراندازی منجر به جرح، بلافاصله عوامل گشت کلانتری ۱۱ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع پلیس، فرد ضارب بدون هیچ گونه عکس العملی خود را تسلیم کرد، ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم به علت اختلافات شخصی به سمت دو نفر دیگر تیراندازی کرده است.

سرهنگ حیدری با اشاره به اینکه از متهم یک قبضه کلت کمری کشف شد، تصریح کرد: مصدومان بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.