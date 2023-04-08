مردم اسلامشهر با وجود برنامه دشمنان با اغتشاشگران همراهی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی بعد از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی اسلامشهر که با حضور سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران برگزار د ضمن گرامیداشت یاد شهدای سرافراز نیروی انتظامی به ویژه شهدای مدافع امنیت که در اغتشاشات پاییز سال گذشته به شهادت رسیدند اظهار داشت: امنیت و آرامش مقوله مهمی است که در مواقع خطر و ناامنی قدر آن را می‌دانیم.

وی با بیان اینکه استکبار و گروهک‌های ضد انقلاب در جنگ ترکیبی اخیر هر چه در توان داشتند را به میدان آوردند تا امنیت را از ایران اسلامی بگیرند، افزود: در شهرستان اسلامشهر نیز علیرغم تلاش و برنامه ریزی دشمنان، جانفشانی مأموران نیروی انتظامی، بسیجیان عزیز، نهادهای امنیتی، راهبری‌های اعضای شورای تأمین، هدایت‌های ائمه جمعه و رضایت نسبی که از خدمات ادارات وجود دارد، مردم شهرستان با اغتشاشگران همراهی نکردند.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به اینکه عدم همراهی مردم اسلامشهر با جریانات ضد انقلاب در اغتشاشات سال گذشته مورد توجه مسئولان ملی و استانی نیز قرار گرفته افزود: خدماتی که جریان مردمی و انقلابی که در جایگاه‌های مدیریتی شهرستان قرار دارند در نقاط مختلف شهرستان ارائه دادند و پیگیری‌های ویژه نماینده مردم اسلامشهر در مجلس برای رفع مشکلات شهرستان که نتایج و دستاوردهای بسیاری داشته رضایتمندی نسبی در اسلامشهر ایجاد کرده است.

حبیبی در ادامه با بیان اینکه سرهنگ کارخانه فرمانده ای اخلاق مدار و مقتدر در مأموریت‌ها بود، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات خالصانه فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، انتصاب سرهنگ علیزاده را تبریک گفته و برای وی در عمل به وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.

گفتنی است در این جلسه که فرمانده انتظامی غرب استان تهران و امام‌جمعه واوان نیز سخنرانی کردند، پس از اهدای حکم فرمانده انتظامی شهرستان، سرهنگ علیزاده نیز در سخنانی برخورد قاطع قانونی با اراذل و اوباش، ارتقا امنیت اجتماعی، مقابله با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر را جز اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.