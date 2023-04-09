  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۸:۳۳

مدیر دفتر طیور در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

تولید تخم مرغ امسال نیز در بازار خراسان رضوی مازاد بر نیاز است

تولید تخم مرغ امسال نیز در بازار خراسان رضوی مازاد بر نیاز است

مشهد ـ مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تولید تخم مرغ امسال در بازار خراسان رضوی همچنان مازاد بر نیاز مصرف داخل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی یعقوب‌زاده اظهار کرد: در سال جدید نیز روزانه تولید ۴۰۰ تن تخم مرغ ثبت می‌شود که نیمی از آن مصرف داخل و مورد نیاز است.

مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس ۲۰۰ تن از تولید روزانه تخم مرغ استان در داخل مصرف و بقیه به استان‌های دیگر و یا خارج کشور صادر می‌شود.

وی بیان کرد: وضعیت تولید هم اکنون در مرحله مازاد تولید است و قیمت این محصول در بازار زیر نرخ مصوب است بنابراین به دنبال چاره هستیم تا برای صادرات یا ذخیره سازی این محصول اقدام شود.

کد مطلب 5750069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها