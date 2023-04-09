تولید تخم مرغ امسال نیز در بازار خراسان رضوی مازاد بر نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی یعقوب‌زاده اظهار کرد: در سال جدید نیز روزانه تولید ۴۰۰ تن تخم مرغ ثبت می‌شود که نیمی از آن مصرف داخل و مورد نیاز است.

مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس ۲۰۰ تن از تولید روزانه تخم مرغ استان در داخل مصرف و بقیه به استان‌های دیگر و یا خارج کشور صادر می‌شود.

وی بیان کرد: وضعیت تولید هم اکنون در مرحله مازاد تولید است و قیمت این محصول در بازار زیر نرخ مصوب است بنابراین به دنبال چاره هستیم تا برای صادرات یا ذخیره سازی این محصول اقدام شود.