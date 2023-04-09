به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاتمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده و در این ۴۴ سال به زنان احترام کامل گذاشته و زنان بالاترین جایگاه‌ها را کسب کرده‌اند. ۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که ۵۰ درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آنها قرار دارد. حضرت امام (ره) در تبعید از یاران خود در گهواره سخن گفتند که مخاطب اصلی ایشان مادران بودند که فرزندانی پرورش دادند که در دفاع از کشور در جنگ شهید شدند.

وی بیان کرد: برخی از نمایندگان این شبهه را ایجاد کرده‌اند که در این لایحه محتوای سند ۲۰۳۰ آمده است که بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس باید بگویم هیچ رد پایی از سند شوم ۲۰۳۰ در این لایحه دیده نشده، بررسی کارشناسی دولت هم این موضوع را اثبات می‌کند. کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد، به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دین اسلام زن را تکریم عینی و ماهوی بخشیده و در لایحه مذکور ارتقای امنیت زنان و استحکام خانواده آمده و رویکرد این لایحه حمایت از زنان و خانواده است. لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقا امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی گفت: همه اقشار زنان ایران اسلامی در این لایحه دیده شده است، همچنین تقویت رویکرد حل مسئله با اتخاذ روش‌های پیشگیرانه و حمایتی و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد تقنینی، همچنین ایجاد فصل پایش و نظارت در لایحه رعایت شده است. تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است.