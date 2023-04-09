داود منظور در یک قدمی سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که داود منظور رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی کشور احتمالاً به زودی به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه معرفی خواهد شد.

سید مسعود میرکاظمی رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از گزینه‌های دستیاری امور اقتصادی رئیس جمهور است که هنوز حضور او به این سمت جمهور قطعی نشده است.

داود منظور از ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده بود و به گواه کارشناسان کارنامه قابل قبولی در سازمان امور مالیاتی در این مدت از خود به جای گذاشته است.

داود منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۶۹) است.

داود منظور قبل از ریاست بر سازمان امور مالیاتی، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامه‌ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است.