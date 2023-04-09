زمان برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه ادامه دارد.

به موجب بخشنامه ابلاغی، برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه ادامه دارد.

ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره برای هنرجویان علاقمند شرکت در آزمون کنکور سراسری به ویژه گروه آزمایشی هنر از نکات مهم در بخشنامه مذکور است.

نمره امتحانی دروس نهایی هنرجویانی که در آزمون ایجاد سابقه شرکت می‌کنند در صورت اعلام تمایل ذی نفعان قبل از خرداد به مدرسه، به جای نمره آزمون داخلی آنان در دروس مذکور منظور می‌شود لذا جهت جلوگیری از تضییع حق هنرجویان هنرستانی، اطلاع رسانی لازم و دقیق به متقاضیان به نحو مطلوب صورت پذیرد.