اعلام ساعت فعالیت ادارات فارس در ایام شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس پیش از ظهر یکشنبه در خصوص ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی استان گفت: با توجه به ایام لیالی قدر و به منظور بهره‌ی هر چه بیشتر مردم مؤمن و روزه دار استان فارس، آغاز فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای اداری بعد از شب‌های قدر ساعت ۹ صبح خواهد بود.

این در حالی است که رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش فارس نیز اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن شب‌های قدر، ساعت کاری اداره‌های آموزش و پرورش و مدارس در روز دوشنبه بیست و یکم فروردین با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

شعبانی افزود: مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز از ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز شود.